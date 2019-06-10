Президент "Торино" объявил о выкупе контракта Эйны у "Челси"

"Торино" выкупил у "Челси" контракт защитник Олы Эйны, сообщил президент итальянского клуба Урбано Каиро. Ранее он играл на правах аренды.

"Мы выкупили Эйну за 10 миллионов евро, а также выкупили Кристиана Ансальди и Коффи Джиджи. Теперь "Торино" владеет правами на всех своих игроков", - цитирует Каиро Football Italia.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Торино Серия А Челси АПЛ
Сегодня, 02:33
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