Президент "Торино" объявил о выкупе контракта Эйны у "Челси"

"Торино" выкупил у "Челси" контракт защитник Олы Эйны, сообщил президент итальянского клуба Урбано Каиро. Ранее он играл на правах аренды."Мы выкупили Эйну за 10 миллионов евро, а также выкупили Кристиана Ансальди и Коффи Джиджи. Теперь "Торино" владеет правами на всех своих игроков", - цитирует Каиро Football Italia.