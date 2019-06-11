Жозе Моуринью может вернуться в "Челси"

Жозе Моуринью имеет шансы в третий раз возглавить "Челси", сообщает The Sun.

Португалец, с декабря 2018 года остающийся без работы (после увольнения из "Манчестер Юнайтед"), уже тренировал "Челси" с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 годы, трижды выиграв с клубом АПЛ, трижды — Кубок английской лиги и по разу Кубок Англии и Суперкубок страны.

Лондонский клуб находится в поисках специалиста, который сменит Маурицио Сарри на посту главного тренера. Сам Сарри, как сообщают СМИ, в ближайшие дни возглавит "Ювентус".

В "Челси" рассматривают кандидатуры как минимум шести специалистов, и Моуринью не является основным претендентом на пост главного тренера синих. Помимо португальца на должность претендуют Фрэнк Лэмпард ("Дерби Каунти"), Массимилиано Аллегри (экс-"Ювентус"), Эрик Тен Хаг ("Аякс"), Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон") и Хави Грасия ("Уотфорд").

Sport24.ru
Теги: Моуринью Челси
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