"Манчестер Сити" поборется с "Манчестер Юнайтед" за игрока "Лестера"

Защитником "Лестер Сити" и сборной Англии Гарри Магуайром заинтересовались два английских клуба — "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

По информации Sky Sports, руководство клуба из Лестера не хочет расставаться со своим игроком.

Контракт английского клуба с капитаном действует до лета 2023 года.

Сообщается, что Магуайра могут отдать за €80 млн. Манкунианцы готовы отдать такую сумму только в том случае, если не могут доиться у "Наполи" трансфера Калида Кулибали — именно он является приоритетной целью для "МЮ".

26-летний защитник перешел в "Лестер" летом 2017 года. До этого он выступал за "Халл Сити".

Сумма трансфера игрока обошлась "лисам" в €13,7 млн.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Лестер АПЛ
Сегодня, 17:25
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