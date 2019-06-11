"Манчестер Сити" поборется с "Манчестер Юнайтед" за игрока "Лестера"

Защитником "Лестер Сити" и сборной Англии Гарри Магуайром заинтересовались два английских клуба — "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".По информации Sky Sports, руководство клуба из Лестера не хочет расставаться со своим игроком.Контракт английского клуба с капитаном действует до лета 2023 года.Сообщается, что Магуайра могут отдать за €80 млн. Манкунианцы готовы отдать такую сумму только в том случае, если не могут доиться у "Наполи" трансфера Калида Кулибали — именно он является приоритетной целью для "МЮ".26-летний защитник перешел в "Лестер" летом 2017 года. До этого он выступал за "Халл Сити".Сумма трансфера игрока обошлась "лисам" в €13,7 млн.