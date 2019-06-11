Поль Погба рассказал о том, что он столкнулся с расизмом, когда выступал за "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, как столкнулся с расизмом во времена, когда играл за "Ювентус".Расизм снова стал предметом обсуждения в итальянском футболе после инцидентов с участием защитника "Наполи" Калиду Кулибали."Я испытал это, и очень грустно видеть это на футбольном поле. Фанаты, которые это делают, могут иметь темнокожих в своих рядах, поэтому делать что-то подобное действительно низко. Я не знаю, расисты они или просто невежественные. Я много чего слышу, но не реагирую, только улыбаюсь. У меня есть история: однажды у нас была игра против "Фиорентины", и я просто вышел со скамейки, а люди издали обезьяний звук. И я сказал: почему? Я просто дал им свою футболку, они были очень счастливы, а затем в конце аплодировали мне.Моя реакция? Я просто заставляю людей понять, что мы наслаждаемся спортом и любим играть в футбол. Я понимаю, что они хотят, чтобы их команда победила, но есть разные способы привлечь внимание. Делать что-то подобное и в 2019 году действительно низко. Мир прекрасен, в нем много красок и культур. Когда речь идет о расизме, я думаю, что это невежество. И вы не можете реально что-то изменить, потому что это было там в течение долгого времени. Ты пытаешься говорить об этом, но это продолжается. Я не думаю, что вы можете изменить это в людях.Мне грустно, но я не сержусь. Я доволен собой. У меня есть китайский друг, итальянский агент, бразильский адвокат, боливийская жена, я француз и гвинеец. Вся жизнь это другая культура. Я просто доволен собой, мне нравится играть в футбол. Это все, что мне нужно в жизни. Не думайте о людях, которые ненавидят, потому что они просто хотят выбить вас из колеи", - цитирует Погба Football Italia.