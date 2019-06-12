Маркос Рохо прервал отдых в Доминикане из-за загадочных смертей туристов

Экс-защитник "Спартака" Маркос Рохо, ныне выступающий за "Манчестер Юнайтед", прервал свой отдых в Доминиканской Республике, информирует A Bola.

29-летнего аргентнца смутили новости о том, что за последние два месяца в районе Пунта-Кана случились четыре загадочные смерти американских туристов.

По сообщениям местных властей, смерти были вызваны естественными причинами. Тем не менее, Рохо вместе со своей семьей все равно прервал отдых в Доминикане и отправился на другой курорт.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рохо Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 03:21
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