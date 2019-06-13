"Манчестер Юнайтед" в первом туре АПЛ сыграет с "Челси"

Опубликовано расписание матчей чемпионата Англии на сезон-2019/20.

Расписание игр на 1-й тур выглядит так:

9 августа

20.00. "Ливерпуль" – "Норвич".

10 августа

12.30. "Вест Хэм" – "Манчестер Сити".

15.00. "Борнмут" – "Шеффилд".

15.00. "Бернли" – "Саутгемптон".

15.00. "Кристал Пэлас" – "Эвертон".

15.00. "Лестер" – "Вулверхэмптон"

15.00. "Уотфорд" – "Брайтон".

15.00. "Тоттенхэм" – "Астон Вилла".

11 августа

14.00. "Ньюкасл" – "Арсенал".

16.30. "Манчестер Юнайтед" – "Челси".

Полное расписание доступно здесь

Теги: Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Арсенал Манчестер Сити
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