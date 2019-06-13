"Манчестер Юнайтед" в первом туре АПЛ сыграет с "Челси"
Опубликовано расписание матчей чемпионата Англии на сезон-2019/20.
Расписание игр на 1-й тур выглядит так:
9 августа
20.00. "Ливерпуль" – "Норвич".
10 августа
12.30. "Вест Хэм" – "Манчестер Сити".
15.00. "Борнмут" – "Шеффилд".
15.00. "Бернли" – "Саутгемптон".
15.00. "Кристал Пэлас" – "Эвертон".
15.00. "Лестер" – "Вулверхэмптон"
15.00. "Уотфорд" – "Брайтон".
15.00. "Тоттенхэм" – "Астон Вилла".
11 августа
14.00. "Ньюкасл" – "Арсенал".
16.30. "Манчестер Юнайтед" – "Челси".
Полное расписание доступно здесь
Расписание игр на 1-й тур выглядит так:
9 августа
20.00. "Ливерпуль" – "Норвич".
10 августа
12.30. "Вест Хэм" – "Манчестер Сити".
15.00. "Борнмут" – "Шеффилд".
15.00. "Бернли" – "Саутгемптон".
15.00. "Кристал Пэлас" – "Эвертон".
15.00. "Лестер" – "Вулверхэмптон"
15.00. "Уотфорд" – "Брайтон".
15.00. "Тоттенхэм" – "Астон Вилла".
11 августа
14.00. "Ньюкасл" – "Арсенал".
16.30. "Манчестер Юнайтед" – "Челси".
Полное расписание доступно здесь
? Announce 2019/20 #PLfixtures ?— Premier League (@premierleague) June 13, 2019
Full list ? https://t.co/iQKSNaf596#PremierLeaguefixtures pic.twitter.com/dKBinVJGV9