"Ювентус" договорился с "Челси" по Сарри

"Ювентус" достиг договоренности с "Челси" о переходе главного тренера Маурицио Сарри, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что стороны достигли принципиальной договоренности. "Ювентус" заплатит "Челси" компенсацию, а также бонусы за определенные достижения тренера. От "Юве" переговоры вел директор Фабио Паратичи. "Челси" представляла Марина Грановская. Следующим главным тренером английского клуба, скорее всего, станет Фрэнк Лэмпард.

Сообщается, что официально контракт итальянца с "Челси" будет расторгнут завтра. После этого он сможет приступить к работе с "Ювентусом".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ювентус Серия А Челси Сарри АПЛ
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