Фрэнк Лэмпард может сменить Сарри в "Челси"

"Челси" уладил детали разрыва контракта с главным тренером Маурицио Сарри.Как сообщает Daily Mail, пока итальянец собирается перебраться в "Ювентус", который выплатит за него положенные 7 млн фунтов, "аристократы" уже нашли замену тренеру.Им станет Фрэнк Лэмпард, сейчас работающий в "Дерби Каунти".Об уходе Сарри из лондонского клуба будет официально объявлено 14 июня.