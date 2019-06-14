Фрэнк Лэмпард может сменить Сарри в "Челси"

"Челси" уладил детали разрыва контракта с главным тренером Маурицио Сарри.

Как сообщает Daily Mail, пока итальянец собирается перебраться в "Ювентус", который выплатит за него положенные 7 млн фунтов, "аристократы" уже нашли замену тренеру.

Им станет Фрэнк Лэмпард, сейчас работающий в "Дерби Каунти".

Об уходе Сарри из лондонского клуба будет официально объявлено 14 июня.

"Газета.ру"
Теги: Лэмпард Сарри Челси
Сегодня, 17:16
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