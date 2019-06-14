"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитника "Ньюкасла" Лонгстаффа

Полузащитник "Ньюкасла" Шон Лонгстафф попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает The Mirror.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года. Сумма трансфера может составить порядка 25 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Лонгстафф провел 9 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Теги: Лонгстафф Манчестер Юнайтед Ньюкасл
Сегодня, 11:26
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