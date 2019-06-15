"Дерби Каунти" не хочет отпускать Лэмпарда
Журналист The Telegraph Джон Перси написал в твиттере, что "Дерби" ведёт переговоры с Фрэнком Лэмпардом по новому контракту
На данный момент Лэмпардом интересуется "Челси". Сарри, скорее всего, в скором времени возглавит "Ювентус". Руководители лондонского клуба хотели бы пригласить на его место легенду "синих"
В дебютном сезоне в качестве тренера Лэмпард занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа с "Дерби Каунти" и вышел в финал плей-офф за выход в Премьер-лигу.
На данный момент Лэмпардом интересуется "Челси". Сарри, скорее всего, в скором времени возглавит "Ювентус". Руководители лондонского клуба хотели бы пригласить на его место легенду "синих"
В дебютном сезоне в качестве тренера Лэмпард занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа с "Дерби Каунти" и вышел в финал плей-офф за выход в Премьер-лигу.