Источник: Погба готов устроить бойкот, если "МЮ" не отпустит его

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен перейти в "Реал" этим летом. Футболист готов устроить бойкот, если руководство не отпустит его в Испанию, сообщает ABC.Если "МЮ" не отреагирует на трансферный запрос от игрока, есть вероятность, что игрок откажется принимать участие в предсезонной подготовке.Англичане хотят заработать на продаже чемпиона мира 180 млн евро, однако Королевский клуб готов заплатить не более 125.