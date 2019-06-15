Источник: Погба готов устроить бойкот, если "МЮ" не отпустит его
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен перейти в "Реал" этим летом. Футболист готов устроить бойкот, если руководство не отпустит его в Испанию, сообщает ABC.
Если "МЮ" не отреагирует на трансферный запрос от игрока, есть вероятность, что игрок откажется принимать участие в предсезонной подготовке.
Англичане хотят заработать на продаже чемпиона мира 180 млн евро, однако Королевский клуб готов заплатить не более 125.
Если "МЮ" не отреагирует на трансферный запрос от игрока, есть вероятность, что игрок откажется принимать участие в предсезонной подготовке.
Англичане хотят заработать на продаже чемпиона мира 180 млн евро, однако Королевский клуб готов заплатить не более 125.