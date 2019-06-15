Источник: Погба готов устроить бойкот, если "МЮ" не отпустит его

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен перейти в "Реал" этим летом. Футболист готов устроить бойкот, если руководство не отпустит его в Испанию, сообщает ABC.

Если "МЮ" не отреагирует на трансферный запрос от игрока, есть вероятность, что игрок откажется принимать участие в предсезонной подготовке.

Англичане хотят заработать на продаже чемпиона мира 180 млн евро, однако Королевский клуб готов заплатить не более 125.
Теги: Погба Реал Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:24
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