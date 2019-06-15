Гранит Джака: у меня никогда не было контактов с "Интером"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Гранит Джака высказался о возможном переходе в миланский "Интер"."Это просто информация из газет, но она неправдива. У меня никогда не было контактов с "Интером", — цитирует Джаку Football Italia.В прошедшем сезоне Джака принял участие в 40 матчах "Арсенала", в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.