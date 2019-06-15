Гранит Джака: у меня никогда не было контактов с "Интером"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Гранит Джака высказался о возможном переходе в миланский "Интер".

"Это просто информация из газет, но она неправдива. У меня никогда не было контактов с "Интером", — цитирует Джаку Football Italia.

В прошедшем сезоне Джака принял участие в 40 матчах "Арсенала", в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

"Газета.ру"
Теги: Джака Арсенал Интер
Сегодня, 09:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама