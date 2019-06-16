Абрамович пообещал Лэмпарду, что не уволит его в ближайшие два года

Владелец "Челси" Роман Абрамович дал обещание Фрэнку Лэмпарду.Так, как сообщает Sunday Times, Абрамович гарантировал бывшему капитану клуба, что не отправит его в отставку в ближайшие два года, в случае, если Лэмпард станет главным тренером команды. В лондонском клубе рассчитывают, что под его руководством команда продолжит занимать место в топ-4 АПЛ, несмотря на запрет на трансферы.Прежний наставник "синих" Маурицио Сарри возглавил "Ювентус".