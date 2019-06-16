"Манчестер Юнайтед" не собирается продавать Погба, несмотря на желание футболиста

Полузащитник Поль Погба, скорее всего, останется в "Манчестер Юнайтед". Несмотря на то, что футболист открыто заявил о желании сменить команду, руководство не собирается его отпускать. Об этом пишет Manchester Evening News.Контракт 26-летнего хавбека с манкунианцами действует до лета 2021 года, но в договоре прописана опция, позволяющая "Манчестер Юнайтед" продлить соглашение еще на сезон. Ранее сообщалось об интересе к Погба со стороны "Реала" и "Ювентуса".