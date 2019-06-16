"Ливерпуль" вспомнил о приходе в клуб Бенитеса

"Ливерпуль" вспомнил, как ровно 15 лет назад 16 июня 2004 года Рафаэль Бенитес стал главным тренером команды.

"В этот день 15 лет назад...Рафа стал красным", – так клуб подписал в твиттере фотографию Бенитеса с шарфом "Ливерпуля".



"Спорт-Экспресс"
Теги: Бенитес Ливерпуль АПЛ
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