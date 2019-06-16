"Ливерпуль" вспомнил о приходе в клуб Бенитеса

On this day 1??5?? years ago...



Rafa became a Red. ? pic.twitter.com/H4VcGBhu2T — Liverpool FC (@LFC) June 16, 2019

"Ливерпуль" вспомнил, как ровно 15 лет назад 16 июня 2004 года Рафаэль Бенитес стал главным тренером команды."В этот день 15 лет назад...Рафа стал красным", – так клуб подписал в твиттере фотографию Бенитеса с шарфом "Ливерпуля".