Гари Кэйхилл может перейти в "Интер"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл летом может подписать контракт с "Интером", сообщает sportmediaset.mediaset.it.

Футболист в июне станет свободным агентом, так как его контракт с "Челси" не был продлен. Миланскую команду возглавляет Антонио Конте, который тренировал лондонский клуб с 2016 по 2018 год.
Теги: Кэйхилл Челси Интер
Сегодня, 09:29
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