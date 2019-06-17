"Манчестер Юнайтед" отказался от обмена Лукаку на Икарди

Миланский "Интер" предложил "Манчестер Юнайтед" включить форварда Мауро Икарди в сделку по нападающему Ромелу Лукаку.

По информации издания The Sun, представителей английского клуба это предложение не интересует. "Красные дьяволы" намерены расстаться с бельгийцем только за денежную компенсацию.

"МЮ" хочет получить около 80 миллионов евро с трансфера именитого форварда. Ранее "Интер" предлагал за Лукаку полузащитника Ивана Перишича с доплатой.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ Лукаку Икарди
Вчера, 21:53
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