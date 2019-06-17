Филлипе Коутиньо не перейдет в "Манчестер Юнайтед" из-за "Ливерпуля"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо принял решение не переходить в «Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sport.По информации источника, футболист отказался от трансфера из-за уважения к еще одному английскому клубу — "Ливерпулю", за который он играл с 2013 по 2018 год.СМИ информировали, что каталонский клуб намерен продать хавбека. Он попал в сферу трансферных интересов нескольких клубов из Английской премьер-лиги (АПЛ).Трансферная стоимость игрока оценивается в €90 млн.