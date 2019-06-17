"Челси" отклонил предложение "Барселоны" по Виллиану

Английский "Челси" отклонил предложения двух испанский грандов — "Барселоны" и "Атлетико" — по бразильскому полузащитнику Виллиану, сообщает Sky Sport.По информации источника, сумма трансфера могла составить ?35 млн, однако английская команда планирует сохранить бразильского игрока в своем составе.Стоит отметить, что контракт Виллиана и "Челси" истекает летом 2020 года, после этого хавбек может покинуть команду в статусе свободного агента.