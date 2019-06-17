"Челси" отклонил предложение "Барселоны" по Виллиану

Английский "Челси" отклонил предложения двух испанский грандов — "Барселоны" и "Атлетико" — по бразильскому полузащитнику Виллиану, сообщает Sky Sport.

По информации источника, сумма трансфера могла составить ?35 млн, однако английская команда планирует сохранить бразильского игрока в своем составе.

Стоит отметить, что контракт Виллиана и "Челси" истекает летом 2020 года, после этого хавбек может покинуть команду в статусе свободного агента.

"Газета.ру"
Теги: Челси АПЛ Барселона Ла Лига Виллиан
Вчера, 22:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама