Усэйн Болт: "МЮ" стоит строить команду вокруг Погба
Известный в прошлом ямайский спринтер и многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт прокомментировал ситуацию, которая сложилась в "Манчестер Юнайтед".
Болт, как давний поклонник английского клуба, отметил ценность для команды полузащитника Поля Погба.
"Думаю, им стоит строить команду вокруг него, потому что он один из лучших футболистов. Я его большой поклонник. Я знаю, на каком уровне он может играть. Когда рядом с ним подходящие футболисты, как было в "Ювентусе", он играет просто потрясающе.
Когда он выступает за Францию, он играет невероятно. Так что все зависит от игроков вокруг него", — цитирует Болта Sporf.
"Газета.ру"
Болт, как давний поклонник английского клуба, отметил ценность для команды полузащитника Поля Погба.
"Думаю, им стоит строить команду вокруг него, потому что он один из лучших футболистов. Я его большой поклонник. Я знаю, на каком уровне он может играть. Когда рядом с ним подходящие футболисты, как было в "Ювентусе", он играет просто потрясающе.
Когда он выступает за Францию, он играет невероятно. Так что все зависит от игроков вокруг него", — цитирует Болта Sporf.
"Газета.ру"