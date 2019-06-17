Усэйн Болт: "МЮ" стоит строить команду вокруг Погба

Известный в прошлом ямайский спринтер и многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт прокомментировал ситуацию, которая сложилась в "Манчестер Юнайтед".Болт, как давний поклонник английского клуба, отметил ценность для команды полузащитника Поля Погба."Думаю, им стоит строить команду вокруг него, потому что он один из лучших футболистов. Я его большой поклонник. Я знаю, на каком уровне он может играть. Когда рядом с ним подходящие футболисты, как было в "Ювентусе", он играет просто потрясающе.Когда он выступает за Францию, он играет невероятно. Так что все зависит от игроков вокруг него", — цитирует Болта Sporf.