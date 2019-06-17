Усэйн Болт: "МЮ" стоит строить команду вокруг Погба

Известный в прошлом ямайский спринтер и многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт прокомментировал ситуацию, которая сложилась в "Манчестер Юнайтед".

Болт, как давний поклонник английского клуба, отметил ценность для команды полузащитника Поля Погба.

"Думаю, им стоит строить команду вокруг него, потому что он один из лучших футболистов. Я его большой поклонник. Я знаю, на каком уровне он может играть. Когда рядом с ним подходящие футболисты, как было в "Ювентусе", он играет просто потрясающе.

Когда он выступает за Францию, он играет невероятно. Так что все зависит от игроков вокруг него", — цитирует Болта Sporf.

"Газета.ру"
Теги: Погба Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 00:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама