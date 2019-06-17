"Манчестер Юнайтед" сделал "Реалу" запрос о трансфере Хамеса

Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Хамесу Родригесу.

По данным La Gazzetta dello Sport, представители клуба сделали запрос по стоимости игрока. "Реал" оценил колумбийца в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Наполи" и "Реал" близки к заключению соглашения по полузащитнику. Неаполитанский клуб согласился заплатить мадридцам 10 млн евро за сезон аренды колумбийца, однако клубы пока не сошлись в вопросе права возможного выкупа игрока. "Наполи" готов получить такое право за 30 млн евро, в то время как «Реал» настаивает на 40 млн евро.

Sport24.ru
Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ Реал Хамес
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