Роберто Мартинес: Лукаку должен уйти из "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил мнение, что нападающему Ромелу Лукаку необходимо уйти из "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.

"Очевидно, что он должен уйти из "Манчестер Юнайтед". Это было бы хорошо для обеих сторон. Сейчас важно, чтобы Ромелу нашел подходящий клуб", — цитирует Мартинеса HLN.

Интерес к 26-летнему бельгийцу проявляет "Интер", но клубы пока не могут договориться об условиях трансфера.

Sport24.ru
Теги: Мартинес Лукаку Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 06:54
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