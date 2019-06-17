Роберто Мартинес: Лукаку должен уйти из "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил мнение, что нападающему Ромелу Лукаку необходимо уйти из "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно."Очевидно, что он должен уйти из "Манчестер Юнайтед". Это было бы хорошо для обеих сторон. Сейчас важно, чтобы Ромелу нашел подходящий клуб", — цитирует Мартинеса HLN.Интерес к 26-летнему бельгийцу проявляет "Интер", но клубы пока не могут договориться об условиях трансфера.