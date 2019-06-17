Роберто Мартинес: Лукаку должен уйти из "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил мнение, что нападающему Ромелу Лукаку необходимо уйти из "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.
"Очевидно, что он должен уйти из "Манчестер Юнайтед". Это было бы хорошо для обеих сторон. Сейчас важно, чтобы Ромелу нашел подходящий клуб", — цитирует Мартинеса HLN.
Интерес к 26-летнему бельгийцу проявляет "Интер", но клубы пока не могут договориться об условиях трансфера.
Sport24.ru
"Очевидно, что он должен уйти из "Манчестер Юнайтед". Это было бы хорошо для обеих сторон. Сейчас важно, чтобы Ромелу нашел подходящий клуб", — цитирует Мартинеса HLN.
Интерес к 26-летнему бельгийцу проявляет "Интер", но клубы пока не могут договориться об условиях трансфера.
Sport24.ru