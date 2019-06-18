Одна легенда "Челси" может сменить другую на посту главного тренера "Дерби Каунти"

Бывший футболист и капитан "Челси" Джон Терии может сменить экс-полузащитника "синих" Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "Дерби Каунти", информирует Daily Mail.

Сообщается, что Лэмпард может возглавить "Челси", и Терри придет на вакантную должность в "Дерби".

Ранее сообщалось, что Лэмпард является основным кандидатом для "Челси", а владелец клуба Роман Абрамович дал ему гарантии, что не отправит его в отставку в ближайшие два года.
Теги: Терри Лэмпард Челси Дерби Каунти
Сегодня, 11:07
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