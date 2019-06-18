Хуан Мата после завершения карьеры может остаться в структуре "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата после завершения своей карьеры может получить работу в клубе, передает AS.Ранее сообщалось, что испанец может продлить контракт с английским клубом еще на один сезон, однако с уменьшением зарплаты. Сейчас зарплата 31-летнего Маты составляет 140 тысяч фунтов в неделю.