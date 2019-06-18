Хуан Мата после завершения карьеры может остаться в структуре "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата после завершения своей карьеры может получить работу в клубе, передает AS.

Ранее сообщалось, что испанец может продлить контракт с английским клубом еще на один сезон, однако с уменьшением зарплаты. Сейчас зарплата 31-летнего Маты составляет 140 тысяч фунтов в неделю.
Теги: Мата Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама