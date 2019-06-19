Поль Погба предпочитает перейти в "Ювентус", а не в "Реал"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в случае ухода из команды будет считать основным вариантом переход в "Ювентус", сообщает Sky Sports.
Сообщается, что француз предпочитает вернуться в туринский клуб, а не перейти в "Реал", который также проявляет к нему интерес. "МЮ" при этом не собирается его продавать. Ранее в СМИ появилась информация, что "Манчестер Юнайтед" готов отпустить его за 150 миллионов евро. Сам футболист до этого заявлял, что готов к новому вызову в карьере.
"СЭ"
Сообщается, что француз предпочитает вернуться в туринский клуб, а не перейти в "Реал", который также проявляет к нему интерес. "МЮ" при этом не собирается его продавать. Ранее в СМИ появилась информация, что "Манчестер Юнайтед" готов отпустить его за 150 миллионов евро. Сам футболист до этого заявлял, что готов к новому вызову в карьере.
"СЭ"