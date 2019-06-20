Александр Зинченко: еще 5 лет в "Манчестер Сити" - для меня это честь

Украинец Александр Зинченко прокомментировал продление контракта с "Манчестер Сити".

Сегодня стало известно, что 22-летний футболист продлил контракт с английским клубом до лета 2024 года.

"Сложно даже выразить, насколько я счастлив подписать это соглашение. Клуб предлагает своим игрокам все что нужно для развития. Дополнительные пять лет в "Манчестер Сити" — это честь для меня.

Минувший сезон показал, что наша команда нацелена на успех. Было невероятно приятно поучаствовать в этом историческом сезоне. Я его никогда не забуду.

Сейчас я предельно сконцентрирован на выступлениях в ближайшие годы. Знаю, что нас ждут еще более успешные сезоны", — цитирует Зинченко пресс-служба "Манчестер Сити".

Sport24.ru
Теги: Зинченко Манчестер Сити АПЛ
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