Александр Зинченко: еще 5 лет в "Манчестер Сити" - для меня это честь

Украинец Александр Зинченко прокомментировал продление контракта с "Манчестер Сити".Сегодня стало известно, что 22-летний футболист продлил контракт с английским клубом до лета 2024 года."Сложно даже выразить, насколько я счастлив подписать это соглашение. Клуб предлагает своим игрокам все что нужно для развития. Дополнительные пять лет в "Манчестер Сити" — это честь для меня.Минувший сезон показал, что наша команда нацелена на успех. Было невероятно приятно поучаствовать в этом историческом сезоне. Я его никогда не забуду.Сейчас я предельно сконцентрирован на выступлениях в ближайшие годы. Знаю, что нас ждут еще более успешные сезоны", — цитирует Зинченко пресс-служба "Манчестер Сити".