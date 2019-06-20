Петр Чех станет техническим директором "Челси"

Бывший вратарь "Челси" Петр Чех займет в клубе должность технического директора, сообщает Sky Sports.Чех выступал за "Челси" с 2004 по 2015 год. Четыре раза он становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок страны, трижды – Кубок английской лиги. В 2012 году чешский голкипер помог "синим" выиграть Лигу чемпионов, а в 2013-м – Лигу Европы. Его последним клубом был "Арсенал". По окончании минувшего сезона чешский футболист принял решение завершить карьеру футболиста.