Родри перейдет в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Атлетико" Родри продолжит карьеру в Англии.Как сообщает Kicker, 22-летний футболист в ближайшее время заключит контракт с "Манчестер Сити". Сумма трансфера составит 70 миллионов евро.В прошедшем сезоне Родри провел 47 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.