Родри перейдет в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Атлетико" Родри продолжит карьеру в Англии.

Как сообщает Kicker, 22-летний футболист в ближайшее время заключит контракт с "Манчестер Сити". Сумма трансфера составит 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Родри провел 47 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Теги: Родри Атлетико Манчестер Сити
Сегодня, 13:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама