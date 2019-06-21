"Челси" определился с новым главным тренером
Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард в ближайшее время возглавит лондонский "Челси".
По информации ESPN, английский специалист договорился о расторжении контракта с "Каунти" и согласовал условия работы в "Челси". Отмечается, что "синие" заплатят "Дерби" порядка ?4 млн.
"Газета.ру"
По информации ESPN, английский специалист договорился о расторжении контракта с "Каунти" и согласовал условия работы в "Челси". Отмечается, что "синие" заплатят "Дерби" порядка ?4 млн.
"Газета.ру"