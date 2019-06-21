"Челси" определился с новым главным тренером

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард в ближайшее время возглавит лондонский "Челси".

По информации ESPN, английский специалист договорился о расторжении контракта с "Каунти" и согласовал условия работы в "Челси". Отмечается, что "синие" заплатят "Дерби" порядка ?4 млн.

"Газета.ру"
Теги: Челси АПЛ
Сегодня, 19:54
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