"Челси" определился с новым главным тренером

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард в ближайшее время возглавит лондонский "Челси".По информации ESPN, английский специалист договорился о расторжении контракта с "Каунти" и согласовал условия работы в "Челси". Отмечается, что "синие" заплатят "Дерби" порядка ?4 млн.