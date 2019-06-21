В "Манчестер Юнайтед" готовы расстаться с Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба с большой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно.

По информации Daily Star, главный тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер согласился отпустить хавбека в другую команду этим летом. Француз неоднократно выражал желание уйти из "МЮ", однако сложность для потенциального покупателя заключается в высокой трансферной стоимости футболиста.

"Газета.ру"
Теги: Погба Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 02:11
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