В "Манчестер Юнайтед" готовы расстаться с Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба с большой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно.По информации Daily Star, главный тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер согласился отпустить хавбека в другую команду этим летом. Француз неоднократно выражал желание уйти из "МЮ", однако сложность для потенциального покупателя заключается в высокой трансферной стоимости футболиста.