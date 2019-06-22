Тренер "Шеффилда": Савин? Мы бы подписали его

Главный тренер "Шеффилда" Кирк Джексон после поражения в товарищеском матче с московским "Торпедо" (0:5) ответил на вопросы журналистов:- Да, это вполне возможно. Мы бы подписали с ним полноценный контракт. В феврале этого года Евгений приезжал в Шеффилд , провёл одну тренировку, очень понравился нашему тренерскому штабу. Уже после этой тренировки они предложили ему контракт, но Евгений сказал, что у него много дел в России, поэтому отложили этот разговор на следующий сезон.Мои ощущения от стадиона и атмосферы? Для «Шеффилда» это непривычно, когда на стадион приходит 5 тысяч человек. На наши матчи приходят 300-350 человек. Для игроков это важный шаг, потому что они никогда не играли перед такой толпой. Да, когда команде было 150 лет, мы играли против «Интера», тогда было 20 тысяч человек, но здесь, конечно, замечательная атмосфера. Фанаты были просто прекрасны.- Ориентировались на уровень команд, чтобы он был выше уровня «Шеффилда». Мы готовимся к сезону, нам важно набрать игровую форму. Это полезно для игроков сыграть против команд более высокого уровня, чтобы они почувствовали, что такое профессиональный футбол. Для них это очередной толчок, чтобы стать сильнее. Как вы видели, на поле много молодых ребят, для них это важный шаг. Никто из них ещё не играл при пяти тысячах зрителей.- Джейми 19, он несколько лет находится в структуре клуба и очень быстро прогрессирует. Он усердно работает. Если ему действительно придёт предложение, клуб ни в коем случае не станет препятствовать переходу.- Показалось, что наши футболисты не были готовы к такому настрою матча? Несколько наших основных игроков не смогли приехать в Москву, потому что все наши футболисты являются полупрофессионалами. У них не получилось взять отпуск. Наши игроки были готовы к такому приёму. Не забывайте про разницу между командами. Первый тайм мы провели достойно, пропустили только один гол, у меня нет претензий к команде.- Меня как тренера больше всего впечатлила атмосфера на футбольном матче. Это полезный опыт для моих футболистов, который поможет им совершенствоваться и расти дальше.Почему выбрали Россию? Здесь только что прошёл Чемпионат мира, мы хотели посмотреть Москву. Плюс контакты с клубами, которые у нас были. Почему Москва? Почему нет? Для многих наших игроков воплотилась мечта. Для других игроков 3-4 лиги такое путешествие невозможно.- Любая замена меняет игру. Один из наших нападающих попросил, чтобы его заменили, - приводит слова Кирка Джексона корреспондентПётр Газин.