Лэмпард в ближайшие дни возглавит "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард возглавит клуб.Как сообщает TalkSport, о назначении будет объявлено в ближайшие два дня.Лэмпард в дебютном сезоне в качестве главного тренера вместе с "Дерби Каунти" занял шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа.