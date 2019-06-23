Лэмпард в ближайшие дни возглавит "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард возглавит клуб.

Как сообщает TalkSport, о назначении будет объявлено в ближайшие два дня.

Лэмпард в дебютном сезоне в качестве главного тренера вместе с "Дерби Каунти" занял шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа.
Теги: Лэмпард Челси АПЛ
Сегодня, 11:10
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