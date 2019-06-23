Футболисты "Манчестер Юнайтед" выступили за уход Погба

Футболисты "Манчестер Юнайтед" выступили за то, чтобы полузащитник Поль Погба покинул команду в летнее трансферное окно.Как сообщает Daily Mail, игроки манкунианцев считают, что уход француза будет команде только на пользу.Ранее сообщалось, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу Погба.