Футболисты "Манчестер Юнайтед" выступили за уход Погба
Футболисты "Манчестер Юнайтед" выступили за то, чтобы полузащитник Поль Погба покинул команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает Daily Mail, игроки манкунианцев считают, что уход француза будет команде только на пользу.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу Погба.
"Чемпионат.сом"
Как сообщает Daily Mail, игроки манкунианцев считают, что уход француза будет команде только на пользу.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу Погба.
"Чемпионат.сом"