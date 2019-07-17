Хосеп Гвардиола: игроки сами выберут капитана

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о скорой смене капитана команды. Слова наставника цитирует официальный твиттер клуба.

Предыдущий капитан «Ман Сити» Венсан Компани покинул стан англичан в конце прошлого сезона.

"Мы выберем капитана. Но нужно только подождать, чтобы все игроки вернулись из отпуска. Тогда они сами выберут капитана", — заявил Гвардиола.

Новым капитаном "Манчестер Сити" может стать испанец Давид Сильва. Однако он планирует покинуть клуб по окончании этого сезона.

"Газета.ру"
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Гвардиола Манчестер Сити АПЛ
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