Хосеп Гвардиола: игроки сами выберут капитана

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о скорой смене капитана команды. Слова наставника цитирует официальный твиттер клуба.Предыдущий капитан «Ман Сити» Венсан Компани покинул стан англичан в конце прошлого сезона."Мы выберем капитана. Но нужно только подождать, чтобы все игроки вернулись из отпуска. Тогда они сами выберут капитана", — заявил Гвардиола.Новым капитаном "Манчестер Сити" может стать испанец Давид Сильва. Однако он планирует покинуть клуб по окончании этого сезона.