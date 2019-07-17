Гвардиола хочет видеть Дани Алвеса в "Сити", но мешает лимит на легионеров

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет видеть в составе команды капитана сборной Бразилии Дани Алвеса, с которым ранее сотрудничал в "Барселоне", но трансферу может помешать лимит на легионеров, сообщает Globo Esporte.По текущему регламенту английской Премьер-лиги в заявке клуба может быть 17 легионеров, поэтому для успешного подписания Алвеса, пребывающего в статусе свободного агента, "Сити" нужно продать хотя бы одного игрока. По сведениям источника, скорее всего, это будет игрок защитной линии Данило.В составе сборной Бразилии Алвес стал победителем недавно прошедшего Кубка Америки, что позволило ему стать самым титулованным футболистом в мире. Также он был признан лучшим игроком турнира. Минувший сезон Алвес провёл за французский "Пари Сен-Жермен".