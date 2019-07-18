Джордан Хендерсон: Клопп – особенный человек и особенный тренер

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон поделился мнением о главном тренере команды Юргене Клоппе в интервтью Liverpool Echo."Клопп – особенный человек и особенный тренер. Это проявляется как на поле, так и за его пределами. Он отлично сохраняет баланс, совмещая близость с игроками и беспощадность и оставаясь нашим тренером.Его понимание игры и то, чему мы научились у него, говорит само за себя и проявляется в том, чего мы достигли за последние годы. Все парни в команде скажут, что нами руководит фантастический тренер. Надеюсь, он сможет остаться здесь на очень долгое время", – сказал Хендерсон.