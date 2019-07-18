"Манчестер Юнайтед" нацелился на Дибалу

Нападающий сборной Аргентины и "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в чемпионате Англии.По информации La Gazzetta Dello Sport, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед". Стороны уже начали вести переговоры.Сообщается, что руководство "Ювентуса" хочет выручить с продажи аргентинца не менее 80 миллионов евро. Источник также утверждает, что на данный момент Дибала не настроен покидать туринский клуб.В минувшем сезоне чемпионата Италии Дибала забил пять мячей и отдал шесть голевых передачи в 30 матчах за "Ювентус". Его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2022 года.