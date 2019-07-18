Пулишич: привыкаю к тому, как всё устроено в "Челси"

Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич, переехавший в Англию эти летом, поделился своими впечатлениями после дебюта за "синих" в товарищеской игре:



- Очень счастлив быть здесь, вместе с командой и дебютировать в ее составе. Мы очень хотели победить.



Сегодня был непростой матч, он проходил в тяжелых погодных условиях, но такие игры нужны для того, чтобы лучше подготовиться к сезону.



Я только привыкаю к тому, как в "Челси" все устроено, но я уже очень комфортно себя чувствую. Конечно, просто великолепно работать с Фрэнком Лэмпардом и со всеми остальными парнями. Я провожу отличное время в команде, - было опубликовано на официальном сайте "Челси".