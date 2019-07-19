Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

По информации The Sun, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком премьер-лиги.Предполагается, что в ближайшее время "красные" предложат египтянину новый контракт, по которому его зарплата составит 22,4 миллиона фунтов в год.Таким образом, 27-летний форвард будет зарабатывать примерно 430?000 фунтов в неделю и обойдет по этому показателю нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса.В прошлом году Салах продлил контракт с "Ливерпулем" до 2023 года, но сообщается, что клуб сделает новое предложение, чтобы точно удержать игрока.В минувшем сезоне форвард провел за "Ливерпуль" 52 матча во всех турнирах и забил 27 голов.