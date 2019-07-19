"Ливерпуль" представил третью форму черного цвета

"Ливерпуль" на официальном сайте представил третий комплект формы на сезон-2019/20.
Фото: официальный сайт "Ливерпуля"
Форма сделана в черном цвете с голубыми вставками и белым узором.

Также на внутренней стороне футболки сделана надпись в честь Боба Пэйсли, тренера "Ливерпуля", при нем клуб 6 раз становился чемпионом Англии. В 2019 году отмечается 100 лет со дня его рождения.

Техническим спонсором так же остается New Balance.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: АПЛ Ливерпуль
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