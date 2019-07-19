Форма сделана в черном цвете с голубыми вставками и белым узором.
Также на внутренней стороне футболки сделана надпись в честь Боба Пэйсли, тренера "Ливерпуля", при нем клуб 6 раз становился чемпионом Англии. В 2019 году отмечается 100 лет со дня его рождения.
Техническим спонсором так же остается New Balance.
"Ливерпуль" представил третью форму черного цвета
"Ливерпуль" на официальном сайте представил третий комплект формы на сезон-2019/20.
Фото: официальный сайт "Ливерпуля"
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