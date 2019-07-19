"Ливерпуль" представил третью форму черного цвета "Ливерпуль" на официальном сайте представил третий комплект формы на сезон-2019/20. Фото: официальный сайт "Ливерпуля"

Форма сделана в черном цвете с голубыми вставками и белым узором.



Также на внутренней стороне футболки сделана надпись в честь Боба Пэйсли, тренера "Ливерпуля", при нем клуб 6 раз становился чемпионом Англии. В 2019 году отмечается 100 лет со дня его рождения.



Техническим спонсором так же остается New Balance.