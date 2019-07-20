"Для меня честь, что люди говорят обо мне как о претенденте на "Золотой мяч", но что я могу поделать? Я ни на что не влияю. Имеет значение только мнение людей, которые выбирают победителя. Не стану отрицать, что провёл довольно неплохой сезон. Всё что остаётся — это сфокусироваться на новом сезоне, набрать форму и надеяться, что он получится ещё удачнее, чем предыдущий.
Защитники редко получают "Золотой мяч"? Понимаю, что обычно подобные награды достаются нападающим и атакующим полузащитникам, потому что за ними интереснее наблюдать. Но, возможно, пришло время это изменить", — цитирует ван Дейка пресс-служба "Ливерпуля".
В минувшем сезоне 28-летний нидерландский футболист стал победителем Лиги чемпионов, а также занял с "Ливерпулем" второе место в английской Премьер-лиге.
Чемпионат
Ван Дейк: обычно "Золотой мяч" дают форвардам. Возможно, пора это изменить
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался о предстоящей борьбе за "Золотой мяч", в которой он считается одним из фаворитов.
Фото: Eurosport
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