Ван Дейк: обычно "Золотой мяч" дают форвардам. Возможно, пора это изменить

"Для меня честь, что люди говорят обо мне как о претенденте на "Золотой мяч", но что я могу поделать? Я ни на что не влияю. Имеет значение только мнение людей, которые выбирают победителя. Не стану отрицать, что провёл довольно неплохой сезон. Всё что остаётся — это сфокусироваться на новом сезоне, набрать форму и надеяться, что он получится ещё удачнее, чем предыдущий.Защитники редко получают "Золотой мяч"? Понимаю, что обычно подобные награды достаются нападающим и атакующим полузащитникам, потому что за ними интереснее наблюдать. Но, возможно, пришло время это изменить", — цитирует ван Дейка пресс-служба "Ливерпуля".В минувшем сезоне 28-летний нидерландский футболист стал победителем Лиги чемпионов, а также занял с "Ливерпулем" второе место в английской Премьер-лиге.