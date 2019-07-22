Мане не поможет "Ливерпулю" в матче за Суперкубок Англии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о возвращении нападающего Садио Мане в расположение команды.
"Он в хорошей форме. В Сенегале был праздник, и я был рад этому, потому что это показывает, что они уважают турнир и расценивают второе место как успех. Это здорово. Теперь Садио в отпуске – не самом продолжительном. Он вернётся к нам 5 августа, после матча с "Манчестер Сити". У него будет четыре или пять дней на подготовку к "Норвичу" и 10 дней – к "Челси", — цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".
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