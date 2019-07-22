Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметил важность универсализма для футболистов.
"Я мечтал быть частью команды, частью большой семьи, теперь просто нужно много работать.
Свой уровень нужно показывать каждый день, в тренировках и матчах, нужно бороться за место в составе. Сначала нужно стать первым, а потом удержаться.
В фуsports.ruтболе случаются безумные вещи, все может поменяться. Сегодня вы можете быть на вершине, но все равно нужно очень много работать.
В сборной я играю в центре поля, в "Ман Сити" – слева в обороне, и мне комфортно и там, и там. Думаю, для футболистов хорошо уметь играть на разных позициях", – передает слова Зинченко Goal.com.
Александр Зинченко: хорошо уметь играть на разных позициях
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