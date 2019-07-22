Александр Зинченко: хорошо уметь играть на разных позициях

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметил важность универсализма для футболистов.

"Я мечтал быть частью команды, частью большой семьи, теперь просто нужно много работать.

Свой уровень нужно показывать каждый день, в тренировках и матчах, нужно бороться за место в составе. Сначала нужно стать первым, а потом удержаться.

В фуsports.ruтболе случаются безумные вещи, все может поменяться. Сегодня вы можете быть на вершине, но все равно нужно очень много работать.

В сборной я играю в центре поля, в "Ман Сити" – слева в обороне, и мне комфортно и там, и там. Думаю, для футболистов хорошо уметь играть на разных позициях", – передает слова Зинченко Goal.com.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: АПЛ Манчестер Сити Зинченко
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