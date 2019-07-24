Капитан лондонского "Арсенала" Лоран Косельни все ещё не уладил конфликт с клубом. Из-за этого наставник "ганнерз" Унаи Эмери не разрешает ему тренироваться с основой, сообщает The Telegraph.
Напоминаем, что ранее игрок отказался ехать на предсезонный тур в США.
- Я пробовал взять его с нами в турне, при этом искал решение, которое бы устроило и его, и клуб. Но он решил не ехать с нами, и теперь он должен сам искать решение с клубом. Я уважаю его, но на клубе лежит ответственность, на мне тоже. Эту проблему он должен решить вместе с клубом, а я продолжу работать с футболистами, которые хотят быть с нами, - цитирует "Чемпионат" Эмери со ссылкой на The Telegraph.
Косельни по-прежнему отстранён от команды
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