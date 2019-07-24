Защитник «Ливерпуля» Клайн травмировал "кресты" в товарищеском матче в США 28-летний защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн, во время товарищеского матче с дортмундской "Боруссией" в США получил повреждение передней крестообразной связки. Натаниэл Клайн. Фото: AFP

Сообщается что футболист выбыл из строя на длительный срок. Во второй половине прошедшего сезона Клайн провёл в "Борнмуте", находясь в аренде. За "Борнмут" он сыграл 14 матчей, отметившись одной голевой передачей. В первой части прошедшего сезона игрок провёл за "Ливерпуль" 6 матчей на поле.