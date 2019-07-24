Китайский клуб предлагает 20 млн. евро за Бэйла Китайский клуб "Цзянсу Сунин" предложил мадридскому "Реалу" 20 миллионов долларов за 30-летнего Гарета Бэйла

Об этом сообщает AS со ссылкой на SINA Sport.



Как сообщает источник, китайский клуб хотел заплатить за валлийца 20 млн евро мадридскому "Реалу". При этом 30-летнему игроку предлагался контракт сроком на два года с зарплатой 17 млн. евро за сезон. Это на 5 млн. меньше, чем сейчас зарабатывает Бэйл в "Реале". По информации источника, ни "мадридистов", ни футболиста это предложение не устроило.



В сезоне 2018/19 Гарет Бэйл принял участие в 29 матчах, 21 выходя в стартовом составе. На его счету 8 мячей, 3 голевых передачи и 4 желтые карточки. Контракт Бэйла с "Реалом" подписан до лета 2022 года.



Примечательно, что в последнее время валийский нападающий "Реала" подвергается довольно серьёзной критике со стороны главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.