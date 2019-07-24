Об этом сообщает AS со ссылкой на SINA Sport.
Как сообщает источник, китайский клуб хотел заплатить за валлийца 20 млн евро мадридскому "Реалу". При этом 30-летнему игроку предлагался контракт сроком на два года с зарплатой 17 млн. евро за сезон. Это на 5 млн. меньше, чем сейчас зарабатывает Бэйл в "Реале". По информации источника, ни "мадридистов", ни футболиста это предложение не устроило.
В сезоне 2018/19 Гарет Бэйл принял участие в 29 матчах, 21 выходя в стартовом составе. На его счету 8 мячей, 3 голевых передачи и 4 желтые карточки. Контракт Бэйла с "Реалом" подписан до лета 2022 года.
Примечательно, что в последнее время валийский нападающий "Реала" подвергается довольно серьёзной критике со стороны главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.
Китайский клуб предлагает 20 млн. евро за Бэйла
Китайский клуб "Цзянсу Сунин" предложил мадридскому "Реалу" 20 миллионов долларов за 30-летнего Гарета Бэйла
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