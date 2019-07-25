Почеттино признался, что у него нет решающего слова в "Тоттенхэме" при покупке новичков

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал трансферную политику клуба."Клуб всегда подписывает игроков, а не я. Конечно, в этой структуре, иногда у вас есть более важная роль в предоставлении своего мнения клубу, иногда нет. Бывает, что футболист не очень успешно проявляет себя и начинают в этом обвинять тренера.Я сосредоточен на том, чтобы помочь команде и игрокам улучшить свои показатели и получить желаемый результат. Прежде всего надо увидеть, как будет выглядеть наша команда, а затем определить наши цели", — приводит слова Почеттино Mirror.