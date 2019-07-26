Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".
Манкунианцы попытаются подписать 23-летнего француза, если клуб покинет форвард Ромелу Лукаку. Главным претендентом на Лукаку считается "Интер".
В прошлом сезоне Дембеле провел 44 матча за "Лион" во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 5 результативных передач. Ранее футболист выступал также за "Фулхэм" и "Селтик"
sports.ru.
"МЮ" попробует подписать форварда "Лиона" Дембеле, если уйдет Лукаку
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