"МЮ" попробует подписать форварда "Лиона" Дембеле, если уйдет Лукаку

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Манкунианцы попытаются подписать 23-летнего француза, если клуб покинет форвард Ромелу Лукаку. Главным претендентом на Лукаку считается "Интер".

В прошлом сезоне Дембеле провел 44 матча за "Лион" во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 5 результативных передач. Ранее футболист выступал также за "Фулхэм" и "Селтик"

sports.ru.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Дембеле Лукаку
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