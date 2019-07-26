Аспиликуэта: "Челси" приближается к тому, что хочет видеть Лэмпард

Защитник "синих" Сезар Аспиликуэта поделился ожиданиями от грядущего сезона АПЛ:
- За семь лет с "Челси" работали разные тренеры. Это правда, что текущее лето отличается от других. Мы не можем совершать трансферы, чего раньше не было.
Но мы не собираемся жаловаться на какие-либо ситуации, мы будем усердно работать. У нас новый тренер, все настойчиво работают, - приводит слова защитника Sports, ссылаясь на Sky Sports.
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