"Арсенал" согласовал с "Лиллем" переход Николя Пепе "Арсенал" достиг договоренности с "Лиллем" о трансфере нападающего Николя Пепе, сообщает ВВС. Фото: Sport.ua

Английский клуб готов заплатить за игрока 72 миллиона евро несколькими платежами. Ожидается, что трансфер будет официально формлен в течение нескольких дней.



24-летний ивуариец забил 23 гола в 41 матче прошлого сезона. Его контракт с "Лиллем" действует до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимоcть, по данным transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.